Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Einbruchsdiebstähle im Gewerbegebiet - Täter durch Zeugen gestört

Schöningen (ots)

Schöningen, Grasmühle und Oschersleber Straße 12.05.2024, 09.15 Uhr

Zwei unbekannter Täter brachen am Sonntagmorgen auf dem Gelände des Gewerbegebietes unter anderem ein Firmenfahrzeug, eine Scheune und einen Container auf und entwendeten Werkzeug. Die Täter wurden von einem Zeugen gestört und entkamen unerkannt. Die Einbrecher entkamen unerkannt.

Am Sonntagmorgen verständigte der Inhaber einer in der Straße Grasmühle gelegenen Firma die Polizei und teilte mit, dass in einen Container auf seinem Gelände eingebrochen worden sei und zwei Täter auf der Flucht beobachtet worden wären.

Die alarmierten Polizeibeamten suchten umgehend die genannte Anschrift auf und leiteten Fahndungsmaßnahmen ein. Da ein Zeuge die Täter in Richtung Feldmark flüchten sah, wurde der Bereich umstellt und mit einem Diensthund abgesucht. Leider führten diese Maßnahmen nicht zur Ergreifung der Täter.

Bei der genaueren Tatortaufnahme stellte sich heraus, dass die Einbrecher die Scheiben aus einem Container in der Straße Grasmühle eingeschlagen und Werkzeug (Rotationslaser) entwendet hatten. Des Weiteren schlugen sie die Scheiben einer Scheune in der Oschersleber Straße ein, Diebesgut erlangten die Täter dabei nicht. Die Scheibe eines am Zaun der Kläranlage geparkten Firmenfahrzeugs wurde eingeschlagen und der Innenraum ohne Erfolg durchwühlt. Des Weiteren beschädigten die Täter zwei Fensterscheiben eines Lagerraumes, ohne diesen in der weiteren Folge zu betreten.

Die Täter waren etwa 1,80 Meter groß und dunkel gekleidet.

Zeugen, die Hinweise auf die Einbrecher geben können, werden gebeten, sich an die Polizei in Schöningen unter der Telefonnummer 05352/96830 zu wenden.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell