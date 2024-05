Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Falsche Handwerker - Seniorenpaar bestohlen

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Rabenberg, Bornhoop

14.05.2024, 14.15 Uhr

Unbekannte Täter verschafften sich am Dienstagnachmittag unter einem Vorwand Zutritt in eine Wohnung in der Straße Bornhoop im Wolfsburger Stadtteil Rabenberg und bestahlen ein älteres Ehepaar.

Am Dienstagnachmittag klingelten zwei unbekannte Männer an der Wohnungstür des Ehepaares und erklärten, dass sie in der Wohnung das Wasser überprüfen müssten. Die Seniorin bat die Unbekannten herein und ging mit einem der Männer ins Badezimmer. Dort forderte er die ältere Dame auf, das Wasser in der Dusche laufen zu lassen. Zeitgleich erklärte der zweite Täter, dass er im Keller etwas überprüfen müsse und verschwand aus den Augen der Mieterin. Kurze Zeit später entfernte sich der erste Täter aus dem Bad und ließ die Mieterin zurück. Als der Unbekannte nach kurzer Zeit nicht zurückkam wurde sie stutzig. Bei einer Nachschau entdeckte die Seniorin, dass die beiden Täter verschwunden waren und Bargeld und Schmuck entwendet hatten.

Die Täter waren geschätzt 1,80 Meter groß, hatten ein südländisches Aussehen und sprachen gebrochen deutsch. Ein Täter war 30 bis 40 Jahre und der zweite Täter etwa 50 Jahre alt.

Zeugen, denen die beiden Täter am Dienstagnachmittag am Rabenberg aufgefallen sind, werden gebeten, sich bei der Polizei in Wolfsburg unter der Telefonnummer 05361/46460 zu melden.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell