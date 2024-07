Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Pressemeldung der Polizeiinspektion Diepholz vom 21.07.2024

Diepholz (ots)

Asendorf - Tageswohnungseinbruch

Am Samstag, in der Zeit von 06:50 Uhr bis 16:00 Uhr, verschafften sich bislang unbekannte Täter durch Aufhebeln einer Balkontür Zugang in ein Wohnhaus an der Essener Straße in Asendorf. Anschließend versuchten die Täter einen dort befindlichen Tresor mittels Werkzeug aufzubrechen und entwendeten hieraus Bargeld.

Zeugenhinweise werden beim Polizeikommissariat in Syke (Tel.: 04242/9690) entgegengenommen.

Bruchhausen-Vilsen - Verkehrsunfall mit schwerverletzter Person

Am 20.07.2024 ist es um 22:10 Uhr, auf der Syker Straße, in Höhe der Einmündung Wrissenberg, zu einem Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten Person gekommen. Die 36-jährige Fahrerin aus Worpswede befuhr mit ihrem Volkswagen die B6 in Fahrtrichtung Syke, als ein Reh die Straße kreuzte. Bei dem Versuch, dem Reh auszuweichen, kam sie nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr über eine Leitplanke, wodurch sich ihr Pkw überschlug, auf dem Dach landete und mit einem Straßenbaum kollidierte.

Die Fahrerin konnte durch vorbeifahrende Ersthelfer aus dem Fahrzeug befreit, durch einen Notarzt behandelt und mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus transportiert werden.

Syke/Barrien - Verkehrsunfall mit leichtverletzter Person

Am Samstagabend kam es in Syke/Barrien, auf der Bremer Straße (B6), in Höhe der Grenzstraße, zu einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen. In Höhe der Unfallstelle kam der Verkehr aufgrund eines abbiegenden Pkw zum Stehen. Dies übersah ein 35-jähriger Pkw-Führer aus Weyhe und fuhr auf den Pkw einer 50-jährigen Sykerin auf. Aufgrund des Zusammenstoßes wurde der Pkw der Sykerin derart nach vorne geschoben, dass dieser auf einen weiteren Pkw eines 61-jährigen Sykers auffuhr.

Die 50-jährige Sykerin und ihr Beifahrer wurden hierdurch leicht verletzt. Die B6 musste für die Zeit der Unfallaufnahme für einen Zeitraum von 30 Minuten voll gesperrt werden.

Wehrbleck - Verkehrsunfall durch Sekundenschlaf

Am Samstagnachmittag, um 15:55 Uhr, ereignete sich auf der Sulinger Straße in Wehrbleck ein Verkehrsunfall, bei dem ein 22-jähriger Fahrzeugführer aus Bassum verletzt wurde. Dieser befuhr mit seinem Pkw die B 214 aus Sulingen kommend in Fahrtrichtung Diepholz. Im weiteren Verlauf geriet der Pkw nach links auf den Fahrstreifen des Gegenverkehrs und kam im angrenzenden Wegeseitenraum zum Stillstand. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass Sekundenschlaf für das Unfallgeschehen ursächlich war. Glücklicherweise kam es zu keiner Kollision mit anderen Verkehrsteilnehmern und der Unfallverursacher trug lediglich leichte Verletzungen davon. Der Pkw war aufgrund der Beschädigungen nicht mehr fahrbereit. Gegen den Fahrzeugführer wurde ein Strafverfahren bezüglich einer Straßenverkehrsgefährdung eingeleitet.

Weyhe - Einbruchdiebstahl aus Wohnhaus

In der Zeit von Freitag, 11:30 Uhr, bis Samstag, 16:55 Uhr, verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam durch Einwirken auf ein Fenster Zutritt in ein Einfamilienhaus in der Straße Am Deich im Ortsteil Dreye. Im Gebäude wurden sämtliche Räumlichkeiten nach Diebesgut durchwühlt. Durch die Täter wurde ein Waffenschrank gewaltsam geöffnet und eine dortige Schusswaffe entwendet. Darüber hinaus ist Schmuck erlangt worden. Anschließend verließen die Täter die Tatörtlichkeit in unbekannte Richtung.

Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt machen können, werden gebeten, sich beim Polizeikommissariat in Weyhe (Tel.: 0421/80660) zu melden.

