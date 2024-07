POL-DH: Eigentümer von Pedelec gesucht

Diepholz (ots) - Am Mittwoch in der Zeit von 14:00 Uhr bis 20:17 Uhr, gelangten unbekannte Täter in ein Wohnhaus in der Heilbronner Straße in Stuhr und dürchwühlten sämtliches Mobiliar. Nach ersten Erkenntnissen erbeuteten die Täter Schmuck und Bekleidung. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, die Polizei Weyhe unter 0421 80660 zu kontaktieren. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion ...

mehr