Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Zeugenaufrufe nach Diebstahl von Pedelec und von Kompletträdern

Diepholz (ots)

Syke - Fahrraddiebstahl

Am Sonntag zwischen 15:30 Uhr und 16:15 Uhr entwendete unbekannter Täter vor einem Fitnessstudio in der Straße Suurend in Syke ein Pedelec. Das schwarze Pedelec der Marke Tenways war mit einem Schloss gesichert. Wer Angaben zum Verbleib des Fahrrades oder einem Täter machen kann meldet sich bitte bei der Polizei in Syke unter 04242 9690.

Weyhe - Diebstahl von Kompletträdern eines Mercedes

In der Zeit zwischen Montag, 21:00 Uhr, bis Dienstag 05:55 Uhr, haben Unbekannte einen Mercedes auf einer Grundstückeinfahrt in der Straße Hördener Sandhöhe in Weyhe aufgebockt und dann alle vier Räder samt Felgen entwendet. Der Schaden wird auf ca. 7500 Euro geschätzt. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, die Polizei Weyhe unter 0421 80660 zu kontaktieren.

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell