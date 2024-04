Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Mehrere Aufbrüche von Firmenfahrzeugen

Ratzeburg (ots)

25. April 2024 | Kreis Stormarn - 24.04.2024 - Barsbüttel

In der Nacht 23./24.04.24 kam es im Stadtgebiet Barsbüttel zu insgesamt vier Einbrüchen in Firmenfahrzeuge.

In der Zeit vom 23.04.24, gegen 17.00 Uhr bis zum 24.04.24, gegen 06.30 Uhr wurde in insgesamt vier sogenannte Handwerkerfahrzeuge in Barsbüttel in den Straßen Fahrenberg, Großer Kamp und Willinghuserner Landstraße eingebrochen. In einem Fall war das Fahrzeug unverschlossen, die drei weiteren Transporter wurden von den Tätern gewaltsam geöffnet. Sie entwendeten Baumaschinen und Werkzeuge. Zum jetzigen Zeitpunkt steht der Gesamtwert des Stehlgutes noch nicht fest, wird aber im fünfstelligen Bereich liegen.

Die Polizei sucht Zeugen.

Wer hat verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der angegebenen Straßen in Barsbüttel beobachtet? Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Reinbek unter der Telefonnummer: 040/7277070 entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell