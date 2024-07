Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Wagenfeld, U-Haftbefehl nach versuchtem Totschlag - Weyhe, Zeugenaufruf nach Einbruch in Wohnhaus

Diepholz (ots)

Wagenfeld - Streit eskaliert

Am Sonntag gegen 20:50 Uhr gerieten zwei 23-Jährige Bewohner einer Wohnung in der Schützenstraße in Wagenfeld in Streit. Im Laufe des Streits nahm sich einer der Männer ein Messer und verletzte damit den anderen schwer. Anschließend entfernte sich der Täter zu Fuß, konnte jedoch im Nahbereich durch die Polizei aufgefunden und festgenommen werden. Der Beschuldigte wurde am gestrigen Tag im Amtsgericht einem Richter vorgeführt, der einen U-Haftbefehl erließ.

Die Hintergründe des Streits sind derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Bekannt ist bereits, dass es sich bei den beiden Männern um Arbeitskollegen handelt und alle anwesenden Personen erheblich unter dem Einfluss alkoholischer Getränke standen.

Der Verletzte 23-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht. Sein Zustand wurde zunächst als lebensbedrohlich eingestuft.

Maasen - Einbruch in Garage

Im Zeitraum von Samstag, 13.07.2024, 19:00 Uhr, bis Montag, 15.07.2024, 10:00 Uhr, brachen Unbekannte in eine Garage in der Straße Küfe-Horst in Maasen ein. Aus der Garage wurden diverse Gartengeräte entwendet. Der Gesamtschaden wird auf ca. 6880EUR geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei Sulingen unter 04271 9490 entgegen.

Bruchhausen-Vilsen - Fußgängerin leicht verletzt

Am Montag, gegen 13:30 Uhr, befährt eine 84-Jährige aus Asendorf die Straße Homfeld in Bruchhausen-Vilsen und beabsichtigt dort einen Fahrerwechsel mit dem 59-Jährigen Beifahrer. Sie steigt aus dem Hyundai aus, ohne diesen an einer Hanglage gegen das Wegrollen zu sichern. Die 84-Jährige gerät hinter das Auto und wird durch das rückwärts Rollen unter dem Auto eingeklemmt. Sie wird mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus verbracht. Der 59-Jährige Beifahrer wird beim Aussteigen durch das Wegrollen ebenfalls leicht verletzt. Ein angeforderter Rettungshubschrauber kam nicht mehr zum Einsatz. Für die Dauer er Unfallaufnahme und Bergung wurde die Straße Homfeld voll gesperrt.

Syke - Verkehrsunfall mit zwei leicht Verletzten und hohem Sachschaden

Am Montagnachmittag, gegen 16:30 Uhr, beabsichtigt eine 35-Jährige aus Syke mit ihrem Pkw Skoda von einem Tankstellengelände an der Nienburger Straße auf die B6 einzubiegen. Hierbei übersieht sie den vorfahrtsberichtigten 35-Jährigen aus Weyhe mit dem Pkw Seat und es kommt zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Durch den Aufprall werden die beiden Unfallbeteiligten leicht verletzt. Der Sachschaden an den beiden Fahrzeugen wird auf ca. 9000 Euro geschätzt.

Weyhe - Einbruch in Wohnhaus

In der Zeit zwischen Samstag, 19:00 Uhr, bis Montag, 10:40 Uhr, gelangten unbekannte Täter in ein Wohnhaus in der Dreyer Straße in Weyhe und durchsuchten sämtliche Räume. Diebesgut konnte bislang noch nicht festgestellt werden. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, die Polizei Weyhe unter 0421 80660 zu kontaktieren.

Weyhe - Fahrraddiebstahl

Bereits am Samstag, im Zeitraum von 09:00 Uhr bis 10:00 Uhr, kam es zu einem Fahrraddiebstahl vor einem Supermarkt im Krämerweg in Weyhe. Das schwarze E-Bike der Marke Fischer war mit einem Schloss gesichert. Wer Angaben zum Verbleib des Fahrrades oder einem Täter machen kann meldet sich bitte bei der Polizei in Weyhe unter 0421 80660.

