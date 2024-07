Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Pressemeldung der PI Diepholz vom m14.07.2024

Diepholz (ots)

Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person In Hemsloh befuhr am Samstag, 13.07.2024, gegen 13:10 Uhr, ein 24-jähriger Mann aus Wagenfeld die Wagenfelder Straße in Richtung Wagenfeld, als er ausgangs einer Linkskurve die Kontrolle über seinen PKW verlor und nach links von der Fahrbahn abkommt und sich sein PKW anschließt einmal überschlägt. Hierdurch wird der Mann leicht verletzt und der PKW stark beschädigt. Während der Unfallaufnahme wird bei dem Mann festgestellt, daß dieser unter Einfluß von Drogen steht. Ihm wird eine Blutprobe entnommen.

Parkplatzrempler unter Alkholeinfluß

Gegen 02:40 Uhr am Sonntag, 14.07.2024, beabsichtigte ein 48-jähriger Mann aus Twistringen einen Parkplatz an der Bahnhofstraße in Höhe Hausnummer 1 in Drentwede mit seinem PKW zu verlassen. Hierbei beschädigte er beim Rangieren mit seinem PKW einen dort abgestellten PKW und im weiteren Verlauf einen weiteren dort parkenden PKW. Dieser Vorfasll wird durch einen Zeugen beobachtet, welcher die Polizei informiert. Im Zuge der Unfallaufnahme wird bei dem Mann aus Twistringen festgestellt, daß dieser erheblich unter dem Einfluß von Alkohol steht. Desweiteren ist der Mann nicht im Besitz eines Führerscheines.

Verkehrsunfall mit schwer verletztem Motorradfahrer in Weyhe Am Samstag den 13.07.2024 gegen 19:57 Uhr kam es in Sudweyhe zu einem Verkehrsunfall. Ein 23-jähriger Motorradfahrer aus Emtinghausen befuhr die Heidstraße in Richtung Sudweyher Straße. Im Verlauf einer S-Kurve verlor der Fahrzeugführer die Kontrolle über sein Motorrad und stürzte. Der Fahrer zog sich hierdurch schwere Verletzungen zu und wurde mittels Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Am Motorrad entstand wirtschaftlicher Totalschaden.

Am Samstagabend, gegen 20:00 Uhr, konnten Polizeibeamte des Polizeikommissariats Syke nach einem Hinweis aus der Bevölkerung einen polizeibekannten 25-jährigen Somalier mit einem gestohlenen Pedelec antreffen. Im Anschluss an eine Personalienfeststellung sowie eine Sicherstellung des Diebesguts wird der Mann aus den polizeilichen Maßnahmen entlassen. Lediglich zwei Stunden später fällt der Beschuldigte den Beamten erneut mit einem entwendeten Fahrrad auf. Es kommt erneut zu einer Sicherstellung des Diebesguts. Im weiteren Verlauf wird der weiterhin Verhaltensauffällige Mann in polizeilichen Gewahrsam genommen.

Einbruchdiebstahl am Bahnhof in Twistringen In den frühen Morgenstunden am Samstag ist es zu einem Einbruchdiebstahl in eine Bar am Bahnhof in Twistringen gekommen. Durch die bislang unbekannten Täter werden ein Zigarettenautomat sowie eine Spielautomat aufgebrochen. Es werden Zigaretten und Bargeld entwendet. Die Polizei Syke bittet um Hinweise aus der Bevölkerung unter der Telefonnummer 04242-969-0.

