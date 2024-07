Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Wehrbleck, Unfall mit drei Beteiligten - Scholen, Brand einer Scheune - Bassum, Vespafahrer schwerverletzt ---

Diepholz (ots)

Wehrbleck - Unfall mit drei Beteiligten

Am Donnerstagmorgen, gegen 08:00 Uhr, kam es auf der B214 im Kreuzungsbereich zur K43 und K21 zu einem Verkehrsunfall. Ein 25-jähriger Pkw-Fahrer hielt zunächst am Stop-Schild der K43. Er beabsichtigte die B214 in Richtung Varrel zu überqueren. Beim Überqueren übersah er eine 34-jährige Pkw-Fahrerin, die von rechts kam. Durch die Kollision der beiden Pkw, wurde der Pkw der 34-Jährigen gegen einen wartenden Lkw auf der K21 geschoben. Verletzt wurde durch den Unfall glücklicherweise niemand. Der Sachschaden beträgt circa 35.000 Euro.

Scholen - Brand einer Scheune

Am Donnerstagabend, gegen 20:00 Uhr, kam es zu einem Scheunenbrand in Anstedt. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet die Dachhaube einer Scheune, welche als Geräteschuppen genutzt wurde, in Vollbrand. Die Scheune brannte bis auf die Grundmauern nieder. Zudem wurden sämtliche Gerätschaften, die sich in der Scheune befunden haben zerstört. Bei selbstständig durchgeführten Löscharbeiten wurde der Scheunenbesitzer leicht an der Hand verletzt. Der entstandene Schaden wird auf 90.000 Euro geschätzt. Die L314 wurde während der Löscharbeiten vollständig gesperrt. Der Brandort ist durch die Polizei für weitere Ermittlungen beschlagnahmt worden.

Bassum - Vespafahrer schwerverletzt

Am Donnerstagabend, gegen 19:30 Uhr, kam es im Kreuzungsbereich der Straße Finkenberg zur Bassumer Landstraße zu einem Verkehrsunfall. Ein 53-jähriger Pkw-Fahrer beabsichtigte aus der Straße Finkenberg über die Bassumer Landstraße in die Straße Auf der Heide zu fahren. Hierbei übersah er einen 38-jährigen Vespafahrer, der von rechts kam. Durch die Kollision wurde der Vespafahrer schwerverletzt. Es entstand ein Sachschaden von circa 11.000 Euro.

