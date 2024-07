POL-DH: --- Nachtrag zur heutigen Pressemitteilung: Betrugsversuch in Barnstorf

Diepholz (ots) - Bassum - Unbekannte setzen Trampolin und Bekleidung in Brand In den frühen Morgenstunden des Dienstages haben Unbekannte für einen Einsatz der Feuerwehr Bassum und der Polizei gesorgt. Ein Trampolin und Bekleidung in der Straße "Graf-Zeppelin-Ring" hatten Feuer gefangen. Die Gegenstände wurden ...

mehr