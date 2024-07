Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Barnstorf - Diebstahl an der B51, Sulingen - Großraumcontainer gerät in Brand, Twistringen - Zeugen nach Unfall gesucht, Stuhr - Kompletträderdiebstahl ---

Diepholz (ots)

Barnstorf - Diebstahl auf Baustelle

Auf einer Baustelle an der B51 in Höhe der Osnabrücker Straße 4 sind in der Zeit von Freitagmittag bis Montagmorgen ein Baucontainer sowie ein Anhänger gewaltsam geöffnet worden. Die unbekannten Täter erbeuteten Diebesgut unter anderem ein Stromaggregat im Gesamtwert von circa 5.000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Diepholz unter 05441/9710 entgegen.

Sulingen - Vollbrand eines Großraumcontainers

Am Sonntag, gegen 17:30 Uhr, entdeckte ein Zeuge einen in Vollbrand stehenden Großraumcontainer auf dem Sulinger Wertstoffhof. Die Flammen konnten auf zwei angrenzende Container übergreifen, jedoch durch die Feuerwehr gelöscht werden. Personen kamen nicht zu schaden. Die Ermittlungen hinsichtlich der Brandursache laufen. Der Brandort wurde durch die Polizei beschlagnahmt. Angaben zum entstandenen Sachschaden können derzeit nicht gemacht werden.

Twistringen - Unbekannter entfernt sich nach Unfall

Am Montagmorgen, gegen 9.00 Uhr, hat ein unbekannter Verkehrsteilnehmer mit einem weißen Pritschenwagen mit orangen Seitenteilen einen Zaunpfosten beschädigt. Demnach wendete der Unbekannten mit dem beschriebenen Fahrzeug in der Mühlenstraße in Höhe Hausnummer 4. Beim Wiedereinfahren auf die Straße beschädigte er einen Zaunpfosten und entfernte sich vom Unfallort ohne sich um den Schaden in Höhe von circa 500 Euro zu kümmern. Mögliche Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Twistringen unter 04243/970570 zu melden.

Stuhr - Räder vom Pkw abmontiert und gestohlen

In der Nacht von Samstag auf Sonntag haben Unbekannte von einem Mercedes alle vier Räder abmontiert und gestohlen. Den in der Rheinallee Höhe Elzstraße geparkten Pkw stellten die Unbekannten auf Pflastersteine sowie Laminatreste und nahmen die Räder mit. Der Schaden beträgt circa 8.000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Weyhe, unter Telefonnummer 0421/80660, entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell