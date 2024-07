POL-DH: --- Sulingen, Pkw entwendet - Weyhe, Firmentransporter aufgebrochen - Stuhr, Mann verursacht zwei Verkehrsunfälle

Diepholz (ots) - Am heutigen Donnerstag, den 04.07.2024, gegen 13:15 Uhr, erschienen Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei mit einem Großaufgebot am Bassumer Krankenhaus. Grund hierfür war der ausgelöste Brandmeldealarm auf einer Station des Krankenhauses. In einem Zimmer dieser Station hatte eine Patientin ihre Bettdecke in Brand gesetzt. Die freiwillige Feuerwehr ...

