POL-DH: --- Rehden, Pkw-Fahrer durch Verkehrsunfall schwerverletzt - Sulingen, Glück bei Zusammenstoß auf B214 - Stuhr, Räder vom Pkw gestohlen

Diepholz (ots) - Bruchhausen-Vilsen - Einbruch in Spielothek Unbekannte sind in der Nacht zu Dienstag gegen 01.20 Uhr in eine Spielothek in der Straße Am Bahnhof eingebrochen. Die Täter öffneten gewaltsam ein Fenster und versuchten drei Spielautomaten aufzubrechen. Das gelang ihnen bei einem Automaten. Mit dem ...

