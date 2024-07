Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Bruchhausen-Vilsen, Einbruch in Spielothek - Schwarme, Verkehrsunfall mit vier Verletzten ---

Diepholz (ots)

Bruchhausen-Vilsen - Einbruch in Spielothek

Unbekannte sind in der Nacht zu Dienstag gegen 01.20 Uhr in eine Spielothek in der Straße Am Bahnhof eingebrochen. Die Täter öffneten gewaltsam ein Fenster und versuchten drei Spielautomaten aufzubrechen. Das gelang ihnen bei einem Automaten. Mit dem Geld aus dem Automaten und weiterem Bargeld flüchteten die Täter anschließend unerkannt. Hinweise nimmt die Polizei Syke, Tel. 04242 / 9690, entgegen.

Schwarme - Verkehrsunfall mit vier Verletzten

Bei einem Verkehrsunfall am Montagabend gegen 18.00 Uhr an der Kreuzung An der Herrlichkeit / In der Weide wurden zwei Fahrerinnen schwer und zwei Kinder leicht verletzt. Eine 39-jährige Pkw-Fahrerin hatte an der Kreuzung die Vorfahrt missachtet und war mit dem Pkw einer 33-jährigen Fahrerin und ihren beiden Kindern (3 und 7 Jahre alt) kollidiert. Beide Fahrerinnen wurden schwer verletzt, zunächst vom Rettungsdienst versorgt und dann in ein Krankenhaus gebracht. Die beiden Kinder wurden zum Glück nur leicht verletzt (Schock). Sie wurden vorsorglich ebenfalls vom Rettungsdienst versorgt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der gesamte Schaden beträgt ca. 20000 Euro.

Stuhr - Auffahrunfall mit Linienbus

Der 45-jährige Fahrer eines Linienbusses hat am Montagnachmittag gegen 15.10 Uhr auf der Bremer Straße in Brinkum Nord einen Auffahrunfall verursacht. Der 45-Jährige war auf dem Weg in Richtung Syke, als er an einer Autobahnauffahrt eine rote Ampel übersah und auf den vor ihm stehenden Pkw auffuhr. Der Bus schob den Pkw eines 53-jährigen Fahrers auf den davorstehenden Pkw einer 55-jährigen Fahrerin. Der 53-Jährige und eine Mitfahrerin im Pkw der 55-Jährigen wurden verletzt und mussten vom Rettungsdienst versorgt werden. Die im Bus befindlichen Fahrgäste blieben unverletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden von ca. 28000 Euro.

