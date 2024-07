Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Diepholz, Unfallflüchtiger ohne Führerschein - Twistringen, Parkenden Pkw übersehen ---

Diepholz (ots)

Diepholz - Zwei Kinder verletzt

Am Montagmorgen gegen 08.30 Uhr wurden am evangelischen Kindergarten Lappenberg zwei Kinder verletzt. Die Kinder waren beim Bringen durch die Eltern in einen eigentlich nicht zugänglichen Bereich (abgesperrt) gelaufen und hatten dort an einem zur Abholung bereitgestellten Gerät (Glücksrad) gespielt. Das Glücksrad kippte dabei um und verletzte die beiden Kinder. Der Rettungsdienst brachte die Kinder ins Krankenhaus.

Diepholz - Unfallflüchtiger ohne Führerschein

Die Polizei entdeckte bei einer Verkehrskontrolle am Sonntagabend gegen 20.40 Uhr einen im Frontbereich stark beschädigten Pkw Opel Astra. Durch Hinweise und Angaben des 23-jährigen Fahrers konnte die dazugehörige Unfallstelle schnell gefunden werden. Der Pkw war mit einem Betonpoller in der Wellestraße kollidiert. Der 23-jährige Fahrer hatte sich aus gutem Grund von der Unfallstelle entfernt, denn er ist nicht im Besitz eines Führerscheines. Die Polizei leitete gleich mehrere Strafverfahren ein und untersagte die Weiterfahrt. Der Schaden beträgt ca. 2000 Euro.

Kirchdorf - Verkehrsunfall beim Überholen

Bereits am Freitagnachmittag gegen 15.30 Uhr kollidierten auf der B 61 zwei Pkw. Beide Fahrerinnen wurden leicht verletzt und es entstand ein Schaden von ca. 15000 Euro. Als eine 57-jährige Pkw-Fahrerin nach links von der B 61 abbiegen wollte, kollidierte ihr Pkw mit dem Pkw einer 62-jährigen Fahrerin, die in diesem Moment eine Fahrzeugschlange und damit auch die 57-Jährige überholen wollte. Bei der Kollision der beiden Fahrzeuge wurden beide Fahrerinnen leicht verletzt. Sie wurden vom Rettungsdienst versorgt. Beide Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Asendorf - Einbruch in Lagerraum

Unbekannte sind in der Nacht von Freitag auf Samstag letzter Woche in einen Lagerraum in der Hannoverschen Straße eingebrochen. Sie öffneten gewaltsam die Tür zum Lagerraum und entwendeten einen Aufsitzrasenmäher und einen weiteren Rasenmäher. Der Schaden beträgt ca. 3500 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Syke, Tel. 04242 / 9690, entgegen.

Twistringen - Parkenden Pkw übersehen

Am Samstagnachmittag gegen 16.00 Uhr befuhr ein 21-jähriger Pkw-Fahrer die Harpstedter Straße (L341) in Richtung Twistringen. Er übersah dabei einen am Fahrbahnrand geparkten Pkw und versuchte noch im letzten Moment auszuweichen. Dies gelang nicht ganz, sein Pkw touchierte den geparkten Pkw. Der 21-Jährige setzte seine Fahrt fort, ohne seinen Pflichten nachzukommen und sich um dem Schaden zu kümmern. Ein aufmerksamer Zeuge folgte dem 21-Jährigen und informierte die Polizei. Der 21-Jährige muss sich nun wegen Verkehrsunfallflucht verantworten. Der Schaden beträgt ca. 4000 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell