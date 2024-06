Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Weyhe - Polizei nimmt 32-jährigen Straftäter fest ---

Diepholz (ots)

Die Polizei konnte am heutigen Samstagvormittag in Kirchweyhe einen per Haftbefehl gesuchten Mann festnehmen. Ein Richter schickte ihn in eine Justizvollzugsanstalt.

Der 32-Jährige war Anfang Juni bereits durch Körperverletzungen, Bedrohungen, Beleidigungen usw. im Bereich des Bahnhofes und der Alten Hauptstraße aufgefallen. Er hatte Personen bedroht, verletzt und einen Mann mit einer Holzlatte geschlagen. Nachdem die Polizei ihn nach einer Tat antreffen und festnehmen konnte, wies ein Richter ihn zwangsweise, aufgrund von Fremdgefährdung, in die psychiatrische Abteilung einer Klinik ein (siehe Pressemeldung 10.06.24).

Nachdem er dort entlassen wurde, zog es ihn wieder nach Weyhe zu seinen Familienangehörigen, obwohl aufgrund er vorangegangenen Straftaten ein Aufenthaltsverbot bestand.

Am gestrigen Freitagabend eskalierte die Situation erneut und der 32-Jährige griff einen 35-jährigen Mann an, bedrohte und beleidigte Passanten. Noch bevor die Polizei eintraf, konnte der 32-Jährige flüchten. Auch eine Suche mit mehreren Streifenwagen und Diensthunden führte nicht zum Auffinden des Gesuchten (siehe Pressemeldung von heute Vormittag).

Am heutigen Samstagvormittag konnte schließlich eine Fahndungseinheit der Polizei des gesuchten 32-Jährigen in einer Wohnung in Kirchweyhe, Alte Hauptstraße, antreffen und festnehmen. Der 32-Jährige wurde am Nachmittag im Amtsgericht einem Richter vorgeführt. Dieser verkündete den Haftbefehl, setzte ihn in Vollzug und schickte den 32-Jährigen in eine Justizvollzugsanstalt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell