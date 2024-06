Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Pressemeldung der PI Diepholz vom 29.06.2024

Diepholz (ots)

Stemshorn - Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Am Freitagabend, um 22:40 Uhr, kam es in der Haßlinger Straße in Stemshorn zu einem Verkehrsunfall. Ein 46-jähriger BMW-Fahrer aus Damme fuhr im Einmündungsbereich zur Straße "Fischerstatt" irrtümlicherweise geradeaus und landete mit seinem Pkw anschließend im dortigen Graben. Der Fahrzeugführer und seine 49-jährige Mitfahrerin blieben hierbei unverletzt. Im Rahmen der Unfallaufnahme konnte beim Fahrzeugführer allerdings eine Alkoholbeeinflussung festgestellt werden. Des Weiteren war dieser auch nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis.

Stocksdorf - Verkehrsunfall mit Verletzten und anschließender Unfallflucht - Zeugenaufruf

Am Freitagabend des 28.06.2024, gegen 19:15 Uhr, ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der Landstraße 341 in 27248 Stocksdorf. Eine 78-jährige Sulingerin befuhr mit ihrem Pkw die L341 in Richtung Ehrenburg, als sie in Höhe der Gaststätte "Zur Landwehr" einem einfahrenden Pkw ausweichen musste. Sie kam daraufhin von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Glücklicherweise verletzten sich die Fahrerin und ihr Beifahrer dabei nur leicht. Der unbekannte Fahrzeugführer eines rotbraunen Kleinwagens, welcher aus der Straße "Stocksdorf" auf die L341 in Richtung Ehrenburg einfuhr und dabei die Vorfahrt der Sulingerin missachtete, entfernte sich anschießend unerlaubt vom Unfallort. Die fahrende Person des unfallflüchtigen Kleinwagens sowie mögliche Zeugen oder Hinweisgeber werden daher gebeten, sich bei der Polizei in Sulingen unter 04271/949-0 zu melden.

Asendorf - Wohnungseinbruchdiebstahl in ein unbewohntes Einfamilienhaus

In der Nacht von Mittwoch, den 26.06.2024, auf Donnerstag, den 27.06.2024, kam es in Asendorf in der Alten Heerstraße zu einem Einbruch in ein unbewohntes Einfamilienhaus. Bislang unbekannte Täter gelangten hier unter Anwendung von Gewalt in das Gebäude und durchwühlten die Wohnräume. Erbeutet wurden hier u.a. Gartenwerkzeuge. Hinweise und Beobachtungen zu der Tat nimmt die Polizei Syke unter 04242-0690 entgegen.

Asendorf - Einbruch in Scheune

In der Nacht von Freitag, den 28.06.2024, auf Samstag, den 29.06.2024 kam es in Asendorf an der Hannoverschen Straße zu einem Einbruch in eine Scheune. Der bislang unbekannte Täter ist hier in eine Scheune gelangt, indem er das am Scheunentor befestigte Vorhängeschloss aufgebrochen hat. Im inneren der Scheune konnten Gartengeräte erbeutet werden. Hinweise und Beobachtungen zu der Tat nimmt die Polizei Syke unter 04242-0690 entgegen.

Kirchweyhe - Körperverletzung

Am Freitagabend, kurz vor 19:00 Uhr, kam es in der Nähe des Kirchweyher Bahnhofes zu einem körperlichen Angriff durch einen der Polizei bekannten 32-jährigen Mann. Dort griff er einen 35-jährigen Mann an und bedrohte weitere Personen aus dessen Familie. Der Angreifer konnte noch vor Eintreffen der Polizei fliehen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell