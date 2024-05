Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Kenzingen: Unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigt geparktes Fahrzeug - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Am 28.05.2024 kam es in der Zeit zwischen 11.15 Uhr und 12.10 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Ein in der Klostermattenstraße in Kenzingen bei einem dortigen Einkaufsmarkt abgestelltes Fahrzeug wurde durch einen bislang unbekannten Pkw-Führer gestreift, sodass am geparkten Fahrzeug ein Sachschaden entstand. Der Unfallverursacher entfernte sich daraufhin unerlaubt von der Örtlichkeit. Möglicherweise kam es jedoch auch auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Weisweiler Straße in Kenzingen zu dem beschriebenen Verkehrsunfall.

Das Polizeirevier Emmendingen hat die Ermittlungen zur genauen Unfallörtlichkeit und zum Unfallverursacher aufgenommen und bittet Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und Hinweise zum Verursacher geben können, sich beim Polizeirevier Emmendingen unter der Telefonnummer 07641 582-0 zu melden.

jst

