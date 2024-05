POL-FR: Weil am Rhein: Radfahrerin verletzt sich bei Kollision mit Auto leicht

Freiburg (ots) - In der Nacht auf Mittwoch, 29.05.2024, hat sich ein unbekannter Mann in Schliengen-Niedereggenen an geparkten Autos zu schaffen gemacht. Zumindest in einem Fall stahl der Tatverdächtige einen Geldbeutel aus einem unverschlossenen Pkw. Gegen 03:10 Uhr war er von einer Anwohnerin in der Brunnengasse beobachtet worden. Der Unbekannte trug eine dunkle Jacke mit einem Fell an der Kapuze. Medienrückfragen ...

