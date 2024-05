POL-FR: Lörrach: Unbekannter Radfahrer fährt Fußgänger um

Freiburg (ots) - Freiburg-Ebnet: Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer touchierte am Dienstag, 28.05.2024, gegen 12:10 Uhr eine Fahrradfahrerin während des Überholvorgangs in der Schwarzwaldstraße kurz nach der Nepomukbrücke. Die Fahrradfahrerin befuhr diese in Richtung Ebnet, stürzte hierbei und verletzte sich. Zur Klärung des genauen Unfallhergangs werden ...

