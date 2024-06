Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Bruchhausen-Vilsen, Einbruch in Kindertagesstätte - Weyhe, Gegen Baum gefahren und unverletzt ---

Diepholz (ots)

Bruchhausen-Vilsen - Einbruch in Kita

Unbekannte sind in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in die Kindertagesstätte Dorfmäuse im Lüdekenweg eingebrochen. Die Täter durchsuchten mehrere Räume und entwendeten eine geringe Summe Bargeld. Hinweise nimmt die Polizei Bruchhausen-Vilsen, Tel 04252 / 938250, entgegen.

Bruchhausen-Vilsen - Radfahrerin verletzt

Bei einem Verkehrsunfall am Mittwoch gegen 07.30 Uhr an der Kreuzung Am Bahnhof / Zur Kleinbahn wurde eine 68-jährige Radfahrerin verletzt. Eine 56-jährige Pkw-Fahrerin hatte beim Abbiegen an der Kreuzung die Radfahrerin übersehen. Beide waren kollidiert und die Radfahrerin dabei gestürzt. Sie wurde mit Kopfverletzungen vom Rettungsdienst versorgt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Der Schaden beträgt ca. 4500 Euro.

Weyhe - Gegen Baum

Ein 18-jähriger Pkw-Fahrer ist am Mittwoch gegen 13.30 Uhr in der Straße Im Bruch im Kurvenbereich von der Straße abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Wie durch ein Wunder blieb der Fahrer unverletzt. Die Ursache für den Verkehrsunfall ist sehr wahrscheinlich nicht angepasste Geschwindigkeit. Der Pkw des 18-Jährigen war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Schaden beträgt ca. 20000 Euro.

Sulingen - Pkw beschädigt und geflüchtet

Ein VW-Golf ist am Mittwoch zwischen 13.00 und 18.00 Uhr auf einem Kundenparkplatz in der Lange Straße 19 von einem unbekannten Fahrzeug beschädigt worden. Der Unbekannte ist beim Ein- oder Ausparken gegen den VW-Golf gefahren, hat ihn beschädigt und ist anschließend geflüchtet, ohne seinen Pflichten nachzukommen. Der Schaden beträgt mindestens 1000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Sulingen, Tel. 04271 / 9490, entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell