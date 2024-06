Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Syke, Granate kontrolliert gesprengt - Bruchh.-Vilsen, Verkehrsunfall mit Verletzten ---

Diepholz (ots)

Syke - Granate gesprengt

Bei Erdarbeiten war am Mittwoch auf einem Acker in Ristedt, Im Dammsohr, eine Granate zum Vorschein gekommen. Der Kampfmittelbeseitigungsdienst erkannte eine Sprenggranate und verfügte eine Sprengung am Fundort. Am heutigen Vormittag begannen die Vorbereitungen und gegen 11.55 Uhr wurde die Granate vom Kampfmittelbeseitigungsdienst kontrolliert gesprengt. Da sich in einem festgelegten Evakuierungsradius keine Häuser befanden, sicherte die Polizei die Sprengung ab und passte auf, dass niemand in den Bereich lief oder fuhr. Die Sprengung verlief problemlos und ohne Schäden.

Bruchhausen-Vilsen - Verkehrsunfall mit Verletzten

Der 73-jährige Fahrer eines Transporters wollte am Dienstag gegen 09.55 Uhr im Ortsteil Nenndorf die Landesstraße 202 in Richtung Berxer Holz überqueren. Er übersah dabei den Pkw eines 78-jährigen Fahrers der die L 202 befuhr und beide kollidierten. Der 78-Jährige und seine 63-jährige Mitfahrerin wurden leicht verletzt und vom Rettungsdienst versorgt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Schaden beträgt ca. 11000 Euro.

Sulingen - Verkehrsunfall

Bei einem Verkehrsunfall am Dienstag gegen 11.35 Uhr an der Kreuzung Galtener Straße / Südstraße wurde niemand verletzt, aber beide beteiligten Fahrzeuge erheblich beschädigt. Eine 79-jährige Pkw-Fahrerin befuhr die Galtener Straße und fuhr beim Einbiegen in die Südstraße einen zu großen Bogen. Ihr Pkw geriet gegen das Fahrzeug eines 76-jährigen Fahrers, der an der Kreuzung vorfahrtsbedingt warten musste. Beide Fahrer blieben unverletzt, der Schaden an den Fahrzeugen beträgt ca. 6000 Euro.

