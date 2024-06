Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Stuhr - Tödlicher Verkehrsunfall ---

Diepholz (ots)

Bei einem schweren Verkehrsunfall am Dienstagabend gegen 21.10 Uhr auf der Carl-Zeiss-Straße wurde ein Pkw-Fahrer so schwer verletzt, dass er anschließend im Krankenhaus verstarb.

Der 84-jährige Fahrer eines Pkw Kia befuhr, nach ersten Erkenntnissen und Unfallspuren, die Carl-Zeiss-Straße von Brinkum Nord in Richtung Stuhrbaum. In einer Linkskurve verlor er, aus noch ungeklärter Ursache, die Kontrolle und kam nach rechts von der Straße ab. Der Pkw kollidierte frontal mit einem Baum. Feuerwehr und Rettungsdienst befreiten den schwer Verletzten aus seinem Pkw und versorgten ihn zunächst an der Unfallstelle. Anschließend wurde der 84-Jährige mit schwersten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht, wo er kurze Zeit später verstarb.

Da es keine direkten Unfallzeugen gibt, ist die Unfallursache bislang unklar. Nach ersten Erkenntnissen war der 84-Jährige nicht im Besitz eines Führerscheines.

Der Pkw musste schwer beschädigt abgeschleppt werden, der Schaden beträgt ca. 10000 Euro. Die Carl-Zeiss-Straße war für die Unfallaufnahme für ca. zwei Stunden voll gesperrt. Der Verkehr wurde örtlich umgeleitet.

