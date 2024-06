Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rietheim-Weilheim, Rietheim, Lkr. Tuttlingen) Auto in Brand geraten

Rietheim-Weilheim, Rietheim, Lkr. Tuttlingen (ots)

Zu einem Feuerwehreinsatz wegen eines in Brand geratenen Autos ist es am Dienstag, gegen 16.15 Uhr, in der Schulstraße gekommen. Aus bislang nicht bekannten Gründen kam es an einem in der Schulstraße abgestellten Ford zu einem Brand, welcher von der unter der Leitung von Marc Conzelmann mit zwei Fahrzeugen und 15 Einsatzkräften anrückenden Feuerwehr Rietheim-Weilheim gelöscht werden musste. Personen kamen nicht zu Schaden. Die am Auto entstandene Schadenshöhe ist noch nicht bekannt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell