Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schenkenzell/ Lkr. Rottweil) Unfall auf der Straße "Eselbach"- rund 8.500 Euro Blechschaden (19.06.2024)

Schenkenzell (ots)

Bei einem Unfall am Mittwochnachmittag, gegen 17.45 Uhr, auf der Straße "Eselbach" ist ein Blechschaden in Höhe von insgesamt rund 8.500 Euro entstanden. Eine 36-jährige Fahrerin eines Fiat Panda war auf der Straße "Eselbach" aus der Richtung Bascheshof herkommend unterwegs. Im Bereich einer scharfen Kurve auf Höhe der Hausnummer 42 kam die Frau zu weit nach links und kollidierte mit einem entgegenkommenden VW Amarok eines 51-Jährigen, wodurch am Fiat ein Schaden in Höhe von etwa 5.000 Euro und am VW von ungefähr 3.500 Euro entstand.

