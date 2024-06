Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Hardt/ Lkr. Rottweil) Rund 6.000 Euro Blechschaden bei Unfall auf der Kreuzung Schramberger Straße/ Tischnecker Weg (19.06.2024)

Hardt (ots)

Rund 6.000 Euro Blechschaden ist die Folge eines Unfalls auf der Kreuzung der Schramberger Straße/ Tischnecker Weg am Mittwochnachmittag, gegen 14.30 Uhr. Ein 89-jähriger Fiat Panda-Fahrer war auf dem Tischnecker Weg unterwegs und bog an der Kreuzung nach links auf die Schramberger Straße (L177) in Richtung Schramberg ab. Hierbei kollidierte der Senior mit einem vorfahrtsberechtigten VW Golf eines 77 Jahre alten Mannes, der auf der Schramberger Straße von Schramberg herkommend bergwärts in Richtung Hardt-Mitte fuhr. Durch die Wucht des Aufpralls war die Fahrertüre des Fiat derart beschädigt, dass diese durch die alarmierte Feuerwehr Hardt aufgehebelt werden musste, um dem 88-Jährigen das Aussteigen zu ermöglichen. Beide Autofahrer blieben jedoch unverletzt. Abschleppdienste kümmerten sich um die nicht mehr fahrbereiten Autos, an denen laut Schätzungen der Polizei ein Schaden in Höhe von je 3.000 Euro entstand.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell