Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Radfahrerin bei Unfall auf dem Schleyerweg verletzt (19.06.2024)

Konstanz (ots)

Diverse Verletzungen im Gesicht erlitten hat eine Radfahrerin bei einem Unfall im Schleyerweg am Mittwochvormittag. Eine 29 Jahre alte Frau fuhr mit einem Toyota auf dem Schleyerweg in Richtung Buhlenweg. Als die Frau eine rechtsseitige Parkbucht passierte, kam es zum Zusammenstoß mit einer entgegenkommenden 34-jährigen Pedelecfahrerin. Dabei verletzte sich die Radlerin im Gesicht. Ein Rettungswagen brachte sie zur Versorgung der Wunden in ein Krankenhaus. Ein in einem Kinderanhänger mitfahrendes Kleinkind blieb unverletzt. An den beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 4.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell