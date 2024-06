POL-KN: (Rottweil) Unbekannte stehlen Sonnensegel- Zeugen gesucht (07.-17.06.2024)

Rottweil (ots) - Am Mittwochmorgen ist zu einem Brand eines Wohnmobils und Wohnhauses in der Titiseestraße gekommen. Kurz nach 8.15 Uhr nahm ein Nachbar den Brand eines am Gebäude geparkten Wohnmobils und einer Mülltonne wahr und alarmierte daraufhin die Feuerwehr und Polizei. Beim Eintreffen der Rettungskräfte stand das Wohnmobil bereits im Vollbrand. Das Feuer ...

