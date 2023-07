Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (300/2023) Ermittlungen wegen vorsätzlicher Brandstiftung: Scheune brennt an L 530 bei Pöhlde, Polizei Osterode sucht Zeugen

Göttingen (ots)

Herzberg, L 530 in Richtung Pöhlde

Samstag, 1.Juli 2023, gegen 21.55 U(hr

HERZBERG (jk) - In der Feldmark an der L 530 zwischen Herzberg und Pöhlde (Landkreis Göttingen) hat am Samstagabend (01.07.23) eine freistehende Scheune teilweise gebrannt. Menschen wurden nicht verletzt. In dem Gebäude lagerten u. a. Strohballen und zwei Trecker-Anhänger mit Altreifen. Autofahrende hatten im Vorbeifahren aufsteigenden Rauch bemerkt und die Rettungskräfte alarmiert.

Die insgesamt 76 Einsatzkräfte der Feuerwehrwehren Pöhlde, Herzberg, Lonau, Scharzfeld und Sieber konnten dank ihres schnellen Eingreifens das Feuer schnell unter Kontrolle bringen und vollständig löschen. Es entstand Gebäudeschaden in Höhe von vermutlich ca. 5.000 Euro.

Die Polizei Osterode geht aufgrund der bislang geführten Ermittlungen von vorsätzlicher Brandstiftung als Ursache aus. Von dem oder den Tätern fehlt noch jede Spur. Sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen oder auch Fahrzeugen, die zur Tatzeit in der Nähe des Brandortes beobachtet wurden, nimmt das Polizeikommissariat Osterode unter Telefon 05522/508-0 entgegen. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Bereits zwei Feuer in 2022

Es ist bereits das dritte Mal, dass die in der Feldmark gelegene Scheune im Zusammenhang mit polizeilichen Brandermittlungen auftaucht. So waren bei Feuern im Mai und Juni 2022 u. a. etwa 120 Rundballen Stroh zerstört worden. Auch in diesen Fällen ermittelte die Polizei wegen Brandstiftung.

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell