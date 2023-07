Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (299/2023) Gegenstand trifft Windschutzscheibe - VW Golf aus Hessen auf A 7 beschädigt, Insassen unverletzt

Göttingen (ots)

Gemarkung Rosdorf/Dahlenrode, Autobahn 7 in Fahrtrichtung Kassel, zwischen dem Autobahndreieck (AD) Drammetal und der Anschlussstelle Hann. Münden-Hedemünden Montag, 3. Juli 2023, gegen 15.25 Uhr

GEMARKUNG ROSDORF (jk) - Auf der A 7 zwischen dem AD Drammetal und der AS Hann. Münden-Hedemünden (Landkreis Göttingen) ist am Montagnachmittag (03.07.23) ein mit zwei Personen besetzter VW Golf aus Hessen von einem unbekannten Gegenstand getroffen worden. Der Vorfall eignete sich gegen 15.25 Uhr im Baustellenbereich in Fahrtrichtung Kassel auf Höhe des Brückenbauwerkes "Stolle". Ob es sich bei dem Gegenstand um einen größeren Stein gehandelt hat, der möglicherweise von der Brücke auf die darunterliegende Fahrbahn geworfen wurde, ist unklar.

Beim Aufprall des als etwa Tennisball groß beschriebenen Körpers splitterte die Windschutzscheibe des Wagens. Der 60 Jahre alte Golffahrer und seine gleichaltrige Beifahrerin kamen mit dem Schrecken davon. Mehrere Streifenwagen der Polizei suchten sofort das Umfeld der beschriebenen Brücke nach verdächtigen Personen ab. Angetroffen wurde niemand. Der an dem Golf entstandene Schaden beträgt nach ersten polizeilichen Schätzungen etwa 500 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell