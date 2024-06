Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schonach im Schwarzwald

Schwarzwald-Baar-Kreis) Unfall auf der Landesstraße 109 - Motorradfahrer leicht verletzt (18.06.2024)

Schonach im Schwarzwald (ots)

Am frühen Dienstagnachmittag ist es auf der Landesstraße 109 zwischen Oberprechtal und Schönwald im Schwarzwald zu einem Unfall gekommen, bei dem ein Motorradfahrer leicht verletzt worden ist. Ein 69-jähriger Fahrer einer Moto Guzzi war gegen 14:30 Uhr auf der L 109 in Richtung Schönwald unterwegs und kam in einer Linkskurve aus noch unbekannter Ursache nach rechts von der Straße ab. Durch den Sturz verletzte sich der Mann leicht. Ein Rettungswagen brachte ihn zur medizinischen Behandlung in eine Klinik. Freunde des Fahrers kümmerten sich um seine Maschine an der ein Schaden in Höhe von rund 1.000 Euro. Entstand.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell