Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil) Hoher Sachschaden bei einem Brand in der Titiseestraße (19.06.2024)

Rottweil (ots)

Am Mittwochmorgen ist zu einem Brand eines Wohnmobils und Wohnhauses in der Titiseestraße gekommen. Kurz nach 8.15 Uhr nahm ein Nachbar den Brand eines am Gebäude geparkten Wohnmobils und einer Mülltonne wahr und alarmierte daraufhin die Feuerwehr und Polizei. Beim Eintreffen der Rettungskräfte stand das Wohnmobil bereits im Vollbrand. Das Feuer griff auf das Wohngebäude über. Während des Brandes explodierten insgesamt zwei Gasflaschen, die im Wohnmobil deponiert waren. Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr Rottweil konnte das Feuer unter Kontrolle gebracht und etwa 1,5 Stunden später komplett gelöscht werden. Nach derzeitigen Stand der Ermittlungen brach dieses zunächst in einer Mülltonne aus, griff auf das Wohnmobil über und beschädigte im weiteren Verlauf das Wohngebäude sowie umliegende Häuser und abgestellte Fahrzeuge. Die Höhe des entstandenen Schadens wird von der Polizei auf etwa 500.000 Euro geschätzt. Personen kamen glücklicherweise nicht zu Schaden. Die Feuerwehr Rottweil war mit insgesamt 16 Fahrzeugen und 51 Einsatzkräften, sowie das DRK Rottweil mit drei Fahrzeugen im Einsatz. Die Ermittlungen zur Brandursache hat das Polizeirevier Rottweil übernommen. Diese dauern derzeit an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell