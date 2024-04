POL-PDLD: Schwerpunktkontrolle auf B 38

Bad Bergzabern (ots) - In der Nacht auf Montag, den 29.04.2024, brachen bislang unbekannte Täter in die Südpfalz Therme in Bad Bergzabern ein. Ersten Ermittlungen zufolge verschafften sie sich über eine Seiteneingangstür gewaltsam Zutritt in das Foyer des Gebäudes. Entwendet wurde nichts, es entstand lediglich Sachschaden. Die Kriminalpolizei Landau hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer sachdienliche Hinweise zu dem ...

