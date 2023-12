Polizei Mettmann

POL-ME: Brand im Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses - die Polizei ermittelt - Haan - 2312003

Mettmann (ots)

Am Donnerstagmittag, 30. November 2023, brannte in Haan in einem Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses zur Entsorgung abgestelltes Material. Ein Arbeiter wurde bei dem Versuch, den Brand zu löschen, leicht verletzt. Die Polizei ermittelt wegen Brandstiftung und bittet um Zeugenhinweise.

Das war geschehen:

Wie die Feuerwehr Haan bereits in eigener Pressemitteilung berichtet hatte (siehe folgenden Link: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/116238/5662076), hatten aufmerksame Anwohner gegen 13:50 Uhr Brandgeruch im Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses, welches zu einem Wohnkomplex an der Goerderlerstraße in Haan gehört, festgestellt. Arbeiter hatten im Rahmen einer Renovierungsmaßnahme Bauschutt und anderes Material im Treppenhaus abgelegt, welches nach dem jetzigen Stand der polizeilichen Ermittlungen in Brand gesetzt worden war.

Ein 47-jähriger Arbeiter wurde bei dem Versuch, den Brand mittels eines Feuerlöschers zu löschen, leicht verletzt. Alarmierte Rettungskräfte brachten den Mann zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus.

Die Einsatzkräfte der Feuerwehr Haan löschten die aufgrund des Brandausbruchs vor den Eingangsbereich des Hauses abgelegten Materialien und führten umfangreiche Lüftungsmaßnahmen im Treppenhaus sowie in einer betroffenen Wohnung durch.

Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Brandstiftung ein und die Kriminalpolizei übernahm die weitere Bearbeitung. Der im Treppenhaus entstandene Brandschaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt.

Zeugen, die Hinweise zum Brandgeschehen tätigen können, werden gebeten, sich jederzeit mit der Polizei Haan, Telefon 02129 / 9328 6480, in Verbindung zu setzen.

