POL-SO: Brand in einer Wohnung

Soest (ots)

Am gestrigen Sonntag kam es gegen 23:30 Uhr zu einem Brand in einer Wohnung im Landeshuter Weg in Soest.

Der 38-jährige Wohnungsinhaber befand sich mit seiner Freundin, einer 32-jährigen Waltroperin, in seiner Wohnung. Der Soester hat dann eine Kerze angezündet, um kurz danach gemeinsam mit seiner Lebensgefährtin die Wohnung zu verlassen und Zigaretten zu holen.

Keine gute Idee wie sich bei der Rückkehr herausstellte. Beim Betreten der Wohnung kam den beiden Rauch entgegen und sie konnten sich nur noch nach draußen flüchten.

Die hinzugerufene Feuerwehr konnte den Brand letztlich löschen, so dass niemand verletzt wurde. Die Wohnung ist allerdings momentan nicht mehr bewohnbar.

Der 38-jährige und seine Begleitung waren augenscheinlich alkoholisiert und haben nach eigenen Angaben auch Drogen konsumiert. Dass das in Verbindung mit Feuer nicht gut ausgehen kann, war den beiden vermutlich nicht klar. Jedenfalls hat der Soester sich noch den Anweisungen der Polizeibeamten vor Ort widersetzt, so dass er wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte noch ins Polizeigewahrsam gebracht werden musste. Der Zustand seiner 32-jährigen Begleitung war zumindest so eingeschränkt, dass diese vorsichtshalber mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus verbracht werden musste. Mit dem Brand hatte dieser Zustand allerdings nichts zu tun.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell