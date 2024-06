Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Rüthen-Hemmern - Pkw-Fahrer schwer verletzt

Rüthen (ots)

Am 1. Juni kam es gegen 08:35 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall auf der Grundstraße zwischen Hemmern und Weine. Nach derzeitigen Erkenntnissen befuhr ein 74-jähriger Mann aus Büren mit seinem Opel die Grundstraße in Richtung Weine. In einer Linkskurve kam der Pkw aus noch ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum am Straßenrand. Durch die Wucht des Aufpralls wurde das Fahrzeug quer über die Straße in den gegenüberliegenden Grünstreifen geschleudert und kam dort zum Stillstand. Der 74-Jährige wurde in seinem Pkw eingeklemmt und musste von Kräften der Feuerwehr aus dem Fahrzeug befreit werden. Anschließend wurde der Bürener mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus transportiert. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die Grundstraße in beide Richtungen gesperrt.

