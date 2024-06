Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Soest (ots)

Am Sonntag, den 02.05.2024, gegen 02:35 Uhr, befuhr ein 55-jähriger Mann aus Soest mit seinem Padelec den Seidenstückerweg in Fahrtrichtung Lange Wende. Aufgrund eines Fahrfehlers stürzte er zu Boden und verletzte sich dabei schwer. Grund für den Fahrfehler war Fahruntüchtigkeit aufgrund Alkoholisierung. Der Pedelec Fahrer wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht, wo ihm nach Abschluss der notfallmedizinischen Maßnahmen eine Blutprobe entnommen wurde. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet. (bs)

