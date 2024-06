Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Bad Waldliesborn (ots)

Am Samstag, den 01.06.24, um 19:46 Uhr, befuhr eine 51-jährige Frau aus Bad Waldliesborn mit ihrem Fahrrad den südlichen Gehweg der Straße Grüner Weg in Richtung Goldhammerweg. Als sie mit der linken Seite ihres Lenkers gegen einen Baum stieß, kam sie ins Schleudern, stürzte zu Boden und verletzte sich hierbei. Grund für den Zusammenstoß war Fahruntüchtigkeit aufgrund Alkoholisierung. In einem Krankenhaus wurden die Verletzungen der Frau versorgt und eine Blutprobe entnommen. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet. (bs)

