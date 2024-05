Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: EK Prio erfolgreich - Festnahme am Morgen

Soest (ots)

Am 31.05.2024 konnte in den Morgenstunden ein Haftbefehl gegen einen 33 Jahre alten Georgier aus der ZUE Soest vollstreckt werden. Der Georgier war bereits zu Beginn der Einrichtung der EK Prio durch einen gemeinschaftlichen Diebstahl mit Waffen in einem Soester Supermarkt aufgefallen und im beschleunigten Verfahren zu einer Freiheitsstrafe verurteilt worden. Von der zur Bewährung ausgesetzten Strafe ließ sich der Georgier allerdings nicht beeindrucken und fiel landesweit durch weitere Diebstahlsdelikte auf. Immer wieder entwendete er auch in Soester Drogeriemärkten Parfüm. So blieb er seit der ersten Verurteilung im Visier der EK Prio, die gemeinsam mit der Staatsanwaltschaft Arnsberg, in jedem der Fälle umfassend ermittelte. Auf diese Ermittlungen stützte die Staatsanwaltschaft nun die Anregung eines Haftbefehls, der durch das Amtsgericht Soest auch erlassen wurde. Da sich der Georgier nur unregelmäßig in der ZUE Soest aufhielt, war zur Ergreifung des Mannes eine beharrliche Fahndung der EK Prio notwendig. Diese führte nun am heutigen Morgen im Bereich des Soester Bahnhofes zur Festnahme des 33-Jährigen. Der Georgier wartet nun in der Untersuchungshaft auf seine Hauptverhandlung am Soester Amtsgericht. Gleichzeitig wird die Zentrale Ausländerbehörde Unna über die Festnahme informiert, sodass dort weitere Schritte zur Rückführung des Georgiers geprüft werden können.

