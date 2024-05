Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippetal-Herzfeld - Einbruch in Einfamilienhaus

Lippetal (ots)

Unbekannte Täter drangen am 29. Mai in der Zeit zwischen 07:10 Uhr und 16:30 Uhr, in ein Einfamilienhaus in der Heckentruper Straße ein. Die Unbekannten verschafften sich zunächst gewaltsam über eine Terrassentür Zutritt zum Haus und durchsuchten anschließend sämtliche Räume nach Wertgegenständen. Ob Diebesgut entwendet wurde, ist derzeit Gegenstand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen. Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen und/oder Fahrzeugen geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02921/91000 bei der Polizei zu melden.

