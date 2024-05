Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Einbruchdiebstahl in Supermarkt

Bild-Infos

Download

Niederense (ots)

In der letzten Nacht, gegen 03:30 Uhr kam es zu einem Einbruch in einem Supermarkt in der Bahnhofstraße in Niederense.

Drei bislang unbekannte Täter hebelten eine Tür zu den Verkaufsräumen auf und gingen zielgerichtet auf das Regal mit den Zigaretten zu. Dort schütteten sie das Diebesgut im Wert von mehreren tausend Euro in einen mitgebrachten Sack und verschwanden nach einer Minute wieder in unbekannte Richtung.

Videoaufnahmen von der Tathandlung sind vorhanden und werden derzeit ausgewertet.

Zeugen, die etwas Verdächtiges gesehen haben, melden sich bitte bei der Polizei in Werl unter 02922 91000 oder suchen die nächste Polizeidienststelle auf.

Hinweis für die Medienvertreter: Das angehängte Bild darf zur Berichterstattung zu dieser Pressemeldung genutzt werden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell