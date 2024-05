POL-SO: Nach Bedrohung von Polizeibeamten - Flüchtiger Warsteiner festgenommen

Geseke (ots) - In der Looser Straße in Geseke wurde in der Nacht von Sonntag auf Montag in ein Einfamilienhaus eingebrochen. Der oder die Täter verschafften sich vermutlich über ein Kellerfenster Zugang zum Haus. Aus dem Keller wurde ein niedriger vierstelliger Bargeldbetrag, eine EC-Karte sowie eine Spielkonsole entwendet. Hinweise auf den oder die Täter liegen nicht vor, weshalb die Polizei nun Zeugen sucht die ...

