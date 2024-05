POL-SO: Einbruch in Einfamilienhaus

Lippstadt (ots) - Am letzten Wochenende wurde in einen Baucontainer in der Mastholter Straße in Lippstadt eingebrochen. Das Vorhängeschloss wurde aufgebrochen und aus dem Container ein Winkelschleifer und ein Wacker Stampfer entwendet. Hinweise auf den oder die Täter liegen nicht vor. Wer etwas Verdächtiges beobachtet hat, der meldet sich bitte bei der Polizei in Lippstadt unter 02941 91000. Rückfragenvermerk für Medienvertreter: Kreispolizeibehörde Soest Pressestelle ...

