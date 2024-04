Feuerwehr Bochum

FW-BO: Beißender Geruch in einem Technikraum im Bergmannsheil Klinikum sorgt für Feuerwehreinsatz

Bochum (ots)

Heute Vormittag verursachte ein Stoffaustritt an einer Chlorierungsanlage eines Schwimmbeckens im Bergmannsheil Klinikum in Bochum Wiemelhausen einen größeren Einsatz der Feuerwehr. Es gab keine Verletzten. Gegen 10:56 Uhr verständigten Mitarbeiter des Klinikums die Leitstelle der Feuerwehr Bochum und berichteten von einem beißenden Geruch in den Technikräumen eines Schwimmbeckens im Kellergeschoss. Daraufhin wurden die Löschzüge der Innenstadtwache und der Hauptfeuerwache sowie Sonder- und Führungsfahrzeuge zur Einsatzstelle alarmiert. Zwei Techniker, die in den Räumlichkeiten gearbeitet hatten, wurden vor dem Eintreffen der Feuerwehr bereits vorsorglich vom Klinikum untersucht, waren aber unverletzt. Die Erkundung in den Technikräumen ergab einen Austritt eines Wasser-Chlor Gemisches, welches für die Chlorierung eines Schwimmbeckens benötigt wird. Der Austritt konnte zügig gestoppt werden, so dass nur eine geringe Menge freigesetzt wurde. In Zusammenarbeit mit Technikern vom Bergmannsheil Klinikum wurden anschließend die Räume belüftet. Es bestand zu keiner Zeit eine Gefahr für die Patienten. Die Erkundung und Belüftungsarbeiten wurden von zwei Trupps unter Atemschutz und leichtem Chemikalienschutzanzug durchgeführt. Der Einsatz von rund 40 Einsatzkräfte von Rettungsdienst, Berufsfeuerwehr und freiwilliger Feuerwehr war nach gut zweieinhalb Stunden beendet.

Original-Content von: Feuerwehr Bochum, übermittelt durch news aktuell