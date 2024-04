FW-BO: Schwerer Verkehrsunfall auf der Herner Straße in Riemke - Vorbildliche Ersthelfer aber auch Probleme durch Schaulustige

Bochum (ots) - In der Markstraße in Bochum Querenburg kam es heute zu einem Brand in einer Küche im siebten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses. Der Brand entstand gegen 11:30 Uhr und konnte von einem Trupp unter Atemschutz zügig gelöscht werden. In der Küche der Wohnung war es zu einem ausgedehnten Brand an der Küchenzeile gekommen. Die Rauchentwicklung hatte ...

