Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Einbrecher erbeuten Schmuck

Soest (ots)

Unbekannte Täter brachen in der Zeit von Montag, 20:30 Uhr, bis Dienstag, 20:30 Uhr, in eine Erdgeschosswohnung in der Straße "Auf der Borg" ein. Die Einbrecher verschafften sich über das rückwärtige (zum Garten befindliche) Badezimmerfenster Zugang zur Wohnung. Die Diebe entwendeten hier Schmuck, darunter zwei Uhren, Ketten und zwei gravierte Eheringe. Sie verließen die Wohnung durch die Terrassentür.

In der Nacht von Montag auf Dienstag, in der Zeit von 21 Uhr bis 3 Uhr, kam es zu einem weiteren Vorfall: Unbekannte Täter versuchten erfolglos in eine Erdgeschosswohnung in Soest im Julius-Rollmann-Weg einzubrechen.

Wer Hinweise zu den Tätern bzw. zum Tathergang geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei unter der Rufnummer 02921 91000 zu melden. (rb)

