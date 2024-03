Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Dietingen/ Lkr. Rottweil) Unfall- Autofahrerin kommt von der Straße ab (29.02.2024)

Dietingen (ots)

Eine Autofahrerin ist am Donnerstag, gegen 23.30 Uhr, auf der Dietinger Straße vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit in einer Rechtskurve von der Straße abgekommen und gegen eine Straßenlaterne geprallt. Eine 18-jährige Fahrerin eines Peugeot 206 war auf der Dietinger Straße aus Mariahochheim herkommend unterwegs. Auf Höhe der Hausnummer 10 kam die junge Frau in der Kurve nach links von der Straße ab, prallte gegen eine dortige Straßenlaterne und blieb in einer Thuja-Hecke stehen, wobei der Peugeot aufgebockt wurde. Die Laterne riss komplett aus der Verankerung, mehrere Pflanzen der Hecke entwurzelten. Die Autofahrerin und ihre Beifahrerin blieben glücklicherweise bei dem Unfall unverletzt. Um den nicht mehr fahrbereiten Peugeot, der mit einem Kran geborgen werden musste, kümmerte sich ein Abschleppunternehmen. An diesem entstand ein Totalschaden in Höhe von etwa 5.000 Euro. Die Höhe des entstandenen Schadens an der Straßenlaterne und der Hecke ist der Polizei noch nicht bekannt.

