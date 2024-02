Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Büsingen am Hochrhein, Lkr. Konstanz) Wohnungsbrand in der Stemmerstraße (29.02.2024)

Büsingen am Hochrhein (ots)

Am Donnerstagmorgen ist es in einer Wohnung in einer Doppelhaushälfte in der Stemmerstraße zu einem Brand gekommen. Gegen 9 Uhr nahmen Hausbewohner das Piepsen eines Rauchmelders wahr und alarmierten daraufhin die Feuerwehr. Diese stellten vor Ort fest, dass es in einem Schlafzimmer in einer Wohnung im zweiten Obergeschoss zum Ausbruch eines Feuers gekommen war, das jedoch beim Eintreffen der Rettungskräfte bereits mangels Sauerstoff erstickt war. Aufgrund starker Verrauchung und Verrußung dürfte der Schaden im Inneren der Wohnung trotzdem im Bereich von mehreren zehntausend Euro liegen. Die Bewohner fanden sich beim Ausbruch des Brandes bereits außer Haus. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern derzeit an.

