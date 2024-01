POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Fahrzeugbrand in Hude

Delmenhorst (ots) - Bislang unbekannte Täter verschafften sich in der Zeit von Samstag, 27. Januar 2024, 15:00 Uhr, bis Sonntag, 28. Januar 2024, 8:00 Uhr, Zugang zu einem Reihenhaus in der Ulbersstraße in Stadland-Kleinensiel, in dem sie eine rückwärtige Terrassentür aufhebelten. Aus dem Haus entwendeten die Täter Schmuck. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ...

mehr