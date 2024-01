Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Einbruch in Stadland +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Bislang unbekannte Täter verschafften sich in der Zeit von Samstag, 27. Januar 2024, 15:00 Uhr, bis Sonntag, 28. Januar 2024, 8:00 Uhr, Zugang zu einem Reihenhaus in der Ulbersstraße in Stadland-Kleinensiel, in dem sie eine rückwärtige Terrassentür aufhebelten. Aus dem Haus entwendeten die Täter Schmuck. Die Höhe des entstandenen Sachschadens kann bislang nicht beziffert werden.

Zeugen, die Angaben zum Tatgeschehen machen können, werden gebeten sich telefonisch bei der Polizei Nordenham unter der Rufnummer 04731/26940 zu melden.

